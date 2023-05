Incidente in moto per Beppe Convertini: “Ho la faccia distrutta”

(Adnkronos) – “Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada”. Il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini posta su Instagram una sua foto in ospedale, dove è ricoverato da due giorni, in seguito a un incidente.

“In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura – sottolinea nel post – naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia”. “Mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando” Linea Verde ma “ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato..”, spiega.

Ringraziando i medici che lo hanno operato, Convertini fa sapere che “il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!”.