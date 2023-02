Incidente in Sardegna, scontro frontale a Carbonia: morti due 25enni

(Adnkronos) – Incidente mortale in Sardegna. Le vittime sono due 25enni, deceduti nello scontro frontale tra le loro due auto su una provinciale di Carbonia (SP2). Nicola Medda aveva già compiuto 25 anni mentre Federico Pinna non ha fatto in tempo. Il primo viaggiava a bordo di una Fiat Idea mentre Pinna era alla guida di una Renault Clio. Le due auto viaggiavano in direzione opposta lungo la Provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia, una quattro corsie senza spartitraffico centrale dove non si contano più gli incidenti mortali, il precedente risale a solo due settimane fa.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Carbonia la Clio di Pinna avrebbe invaso la corsia opposta e lo scontro frontale sarebbe stato inevitabile, con la Fiat sbalzata fuori strada.