Incidente in via Nomentana, scontro tra auto e scooter: morto un 40enne. Incidente mortale nella serata di mercoledì 28 settembre a Roma, un uomo di 40 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro in viale Pola, a pochi metri dall’intersezione con via Nomentana.

A scontrarsi, per cause in corso di analisi, sono state una Toyota Yaris e lo scooter condotto dall’uomo di 40 anni. Vano l’intervento del personale del 118 che ha tentato di rianimare il centauro, morto praticamente sul colpo.

Il conducente della Yaris, sotto choc, è stato portato al policlinico Umberto I: da prassi, sottoposto ai test di alcol o droga. Sequestrati anche i mezzi coinvolti. Sul posto gli agenti della polizia locale che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.