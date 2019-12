Incidente Luciana Littizzetto, cosa è successo: la foto su Instagram mostra le sue condizioni

La faccia è la solita: sorridente e rassicurante, a spaventare però sono le vistose fasciature. Luciana Littizzetto è stata vittima di un incidente che le ha provocato diverse ferite che la spazza di Fabio Fazio in ‘Che tempo che fa’ ha mostrato con una foto su Instagram.

“E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”, è il commento dell’attrice sotto la foto in cui la Littizzetto è sdraiata sul letto con la gamba e il polso fasciati. Il pollice alzato, il sorriso sempre stampato in faccia hanno tranquillizzato i fa, che hanno fatto a gara per manifestare la loro solidarietà con l’attrice.

Incidente Littizzetto, il post su instagram

Il post di Luciana Littizzetto è stato infatti invaso di like e commenti da parte degli utenti che hanno augurato pronta guarigione all’attrice, che di certo non passerà un Capodanno movimentato. Ancora da capire come sia avvenuto l’incidente, se a Torino dove vive o in montagna.

Fatto sta che Luciana Littizzetto ha prima spaventato i fan, poi rassicurato tutti con la sua solita ironia, anche se anche a lei probabilmente toglierà il sorriso l’idea di dover passare il Capodanno sul letto.