Incidente mortale sulla Pontina: cosa è successo

Incidente sulla via Pontina quest’oggi: come riferisce la polizia locale un tir Iveco guidato da un 51enne, per cause da accertare, ha investito un 43 enne uscito dalla sua Mercedes classe A proprio mentre si era fermato sulla banchina laterale a cusa di un’avaria della vettura. L’uomo è morto sul colpo. Subito messo sotto sequestro il mezzo: il conducente del tir sarà sottoposto a test di alcol e droga. Traffico paralizzato sulla via Pontina, con deviazioni e rallentamenti conseguenziali sulla via Laurentina e via di Valle caia.

Ancora rallentamenti e code su Via di valle Caia

scontro frontale sempre su via di Valle Caia, proprio pochi minuti fa, all’altezza della rotatoria che dirige il traffico in direzione via Laurentina, non si segnalano feriti ma presente la polizia per i rilevamenti del caso, con conseguente ulteriore imbottigliamento del traffico e l’aggiunta di nuove code di auto bloccate.