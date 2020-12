Incidente mortale sulla Pontina, pedone investito, traffico in tilt per ore

Incidente mortale sulla Pontina, in direzione nord: un pedone è stato investito. Strada chiusa e enormi code che per ore hanno congestionato l’arteria stradale e tutte quelle collaterali, con conseguenti disagi per tutti gli automobilisti che si sono trovati imbottigliati nel traffico.

Incidente mortale sulla Pontina, pedone investito

L’incidente mortale si è verificato questa mattina sulla intorno alle 6, in direzione Roma, nel territorio di Pomezia all’altezza del km 32,200, zona Castagnetta. A perdere la vita è stato un pedone dopo esser stato investito. La Pontina è stata chiusa, il traffico bloccato ed è stata imposta l’uscita obbligatoria su via Laurentina: chiusa la rampa che da Via Laurentina permette l’immissione sulla SS148. Sul posto il personale di Anas e delle forze dell’ordine per tutte le attività del caso e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Ennesimo tragico episodio, dunque, in una delle principali vie di collegamento con la capitale, certo non nuova, come purtroppo accaduto anche di recente, a drammi stradali e a conseguenti black out della viabilità.