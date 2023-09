(Adnkronos) – Incidente mortale lungo l’A8, nel tratto Sesto Calende/Vergiate – Besnate (Varese), dove un uomo di 88 anni e una donna di 84 hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 16. Stando a una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano i due si sarebbe ribaltata in autonomia. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, 3 ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ma per i due ottantenni non c’è stato nulla da fare.