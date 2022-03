Incidente Pontina, coinvolti 2 camion e 4 auto, strada interrotta verso Roma. Davvero un nuovo ennesimo pericoloso incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla via Pontina in direzione Roma.

Ha riguardato due camion e quattro vetture. Uno dei camion è andato in testa coda e si è trovato di traverso sulla via, di fatto bloccando nella sua interezza. Il traffico è stato interrotto e le vetture hanno finito per azionare gli air bag poi scoppiati. Da subito si sono registrare lunghissime code tra Castel Romano e Castel Di Decima in direzione Roma, per un totale di 6 km di stop al traffico.

Diversi i disagi nell’attesa dell’arrivo dei mezzi adeguati per lo spostamento il camion che di fatto ha bloccato la circolazione. Il traffico è stato deviato su Via di Trigoria, che è subito risulta congestionata. Una lunga fila si era formata così anche nella carreggiata opposta, in direzione Latina nel tratto tra Tor de Cenci e l’uscita per Pratica di Mare.