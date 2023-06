(Adnkronos) – Grave incidente stradale tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco, a Roma. Un bambino di 5 anni è morto nello scontro tra la Smart Forfour sulla quale viaggiava e una Lamborghini. Il piccolo è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia dove poi è deceduto. Ferite, a quanto si apprende, la sorella di 4 anni e la madre, trasportate in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale.