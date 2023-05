Incidente sul lavoro a Barberino Tavarnelle, morto operaio 55enne

(Adnkronos) – Incidente mortale in un’azienda agricola di Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze. Un operaio è morto precipitando nel vano del montacarichi mentre era intento a spostare pancali con un muletto all’interno della cantina del Castello di Monsanto. La vittima dell’infortunio mortale, è Marco Meiattini, 55 anni di Sinalunga da qualche anno residente a Staggia nel comune di Poggibonsi (Siena). L’operaio agricolo era intento ad effettuare operazioni di movimentazione di materiali quando per cause in corso di accertamento il muletto è precipitato nel vuoto, facendo un volo di circa sei metri. Vani i soccorsi dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei sanitari del 118: Meiattini è morto sul colpo.