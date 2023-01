Incidente sul lavoro a Torrevecchia

Incidente sul lavoro in via di Torrevecchia: un operaio è rimasto gravemente ferito. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì in zona Prbimavalle dove un bobcat si è ribaltato. Rimasto incastrato nel mezzo da lavoro l’uomo – un 46enne italiano – è stato trasportato d’urgenza al policlinico universitario Agostino Gemelli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Affidato alle cure del 118, sequestrato il mezzo da lavoro, accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica.