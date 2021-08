Incidente sulla A12: cosa è successo

Alle ore 8:30 circa, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Torrimpietra, in direzione Roma, è avvenuto un incidente al km 21. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura senza il coinvolgimento di altri mezzi, ed il conducente ha perso la vita. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico scorre su entrambe le corsie e si registra 1 km di coda.

Intanto a Roma sempre oggi si è registrata una fuoriuscita di acqua dalla carreggiata, intervento della Polizia Locale. Questa mattina, intorno alle 7,40, pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per una copiosa perdita di acqua dalla carreggiata su Via Trionfale, altezza civico 165. Gli agenti hanno chiuso Via Trionfale , nel tratto tra Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto a Circonvallazione Trionfale. Chiusa al traffico pedonale e veicolare Via Trionfale ,tra il civico 165 fino a Via Plotino.