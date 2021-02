Incidente sulla Nomentana, nuova tragedia nella Capitale

Incidente sulla Nomentana, morto un ragazzo di 26 anni originario dell’Ecuador. E’ accaduto intorno alle 12:30 di domenica 7 febbraio, all’incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita.Il 26enne era in sella sul suo scooter insieme alla fidanzata quando si è scontrato contro una Ford Focus blu.

Il 26enne è morto sul colpo, mentre la fidanzata, una romana di 25 anni, è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni Addolorata in codice rosso. La giovane è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Seguono aggiornamenti