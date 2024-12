Incidente sulla Pontina a Roma, 53enne muore nello scontro tra due auto: tre feriti

Non si ferma la scia di sangue sulle strade di Roma. L’ennesimo incidente questa notte sulla Pontina all’altezza di Pratica di Mare. Un uomo di 53 anni è morto nello scontro tra due auto avvenuto al km 21 della statale in direzione Latina per cause in corso d’accertamento. Un incidente stradale che ha coinvolto due auto una Bmw 120 e una Fiat Punto. Ad avere la peggio il conducente della Fiat che è morto sul posto. Ferite le persone a bordo della Bmw che sono state ricoverate all’ospedale Sant’Eugenio.

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto intorno all’una di oggi, giovedì 12 dicembre. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XII Gruppo Monteverde e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti trasportati in ospedale. Non c’è stato invece nulla da fare per il 53enne al volante della Punto nonostante i tentativi di soccorso. L’uomo è morto sul posto.

A bordo della Bmw tre persone, due donne e un uomo, dai 28 ai 32 anni, tutti italiani e ricoverati all’ospedale Sant’Eugenio, non risulterebbero in gravi condizioni. Richiesti test alcolemici e tossicologici di rito per le persone coinvolte. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Civitavecchia, colpisce la rotonda e l’auto si ribalta: soccorso anziano

È di questa mattina invece l’intervento dei vigili del fuoco a Civitavecchia per un altro incidente stradale. Intorno alle 9 i caschi rossi sono intervenuti in via Alfio Flores dove per cause in corso di accertamento un anziano signore alla guida della sua macchina ha colpito la rotonda ribaltandosi con l’auto.

I soccorritori hanno estratto dalla vettura l’uomo che è stato affidato alle cure del 118. Nonostante la carambola l’uomo non sarebbe ferito gravemente. Sul posto anche i Carabinieri che hanno proceduto con gli accertamenti.