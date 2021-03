Incidente sulla Pontina questa mattina al km 38,770 in direzione Roma e traffico paralizzato. Il conducente di un mezzo pesante di grandi dimensioni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo di traverso nella carreggiata e impedendo di fatto il transito in direzione Roma. Pontina chiusa, con uscita obbligatoria all’altezza di Casalazzara e code di almeno 10 km.

SEGUONO AGGIORNAMENTI