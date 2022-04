Incidente sulla Pontina, una donna perde la vita. L’incidente all’altezza di via Vallerano. Un sinistro mortale sulla via Pontina. Una persona è morta dopo essere stata investita da una jeep. Alle prime luci del giorno all’altezza di via Vallerano, la donna, senza documenti, in età compresa tra i 45 ed i 50 anni, forse una senza fissa dimora si è spenta dopo lo scontro.

La polizia locale ha chiuso un tratto dell’arteria che collega la Capitale a Latina, con inevitabili disagi alla normale circolazione stradale. A quanto emerge, una Jeep Renegade, condotta da un uomo italiano di 47 anni, ha investito la donna per cause in via di valutazione. Travolta dalla vettura per la donna non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul posto.

Svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti della municipale ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.