Incidente sulla Tiburtina: cosa è successo

Incidente sulla Tiburtina: Travolto da un’auto è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. L’incidente stradale domenica a Villa Adriana, nel comune dI Tivoli, una donna di 50 anni a bordo di una Toyota che procedeva in direzione dalla Capitale ha colpito in pieno un 40enne, residente a Roma. Ferito gravemente, per il 40enne si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che l’ha trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli, da dove è stato poi trasferito all’Umberto I.