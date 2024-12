Incidente sulla Tiburtina: giovane pedone travolto, è grave

Un giovane di 19 anni, originario della Romania, è stato investito sulla via Tiburtina, nei pressi del civico 169, mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino a una fermata dell’autobus. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21:30. Alla guida dell’auto, una Fiat Punto, si trovava una donna di 28 anni, ora sottoposta a controlli per verificare l’eventuale uso di alcol o droghe. La vittima, trasferita prima a Tivoli e poi al Policlinico Umberto I, versa in condizioni critiche.

Investito in via Tiburtina, 19enne grave

L’episodio è avvenuto in un tratto della Tiburtina caratterizzato da intenso traffico e presenza di pedoni. Il giovane stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali, quando l’auto lo ha colpito.

La 28enne al volante si è fermata immediatamente, consentendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. L’ambulanza ha trasportato la vittima all’ospedale di Tivoli per un primo trattamento, ma, vista la gravità delle lesioni riportate, è stato necessario il trasferimento al Policlinico Umberto I di Roma.

Indagini delle forze dell’ordine sull’incidente

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per condurre i rilievi tecnici e ricostruire quanto accaduto. Le forze dell’ordine hanno avviato una mappatura dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, cercando immagini utili per verificare la velocità del veicolo e l’effettiva dinamica dell’impatto.

L’auto, regolarmente immatricolata, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. Parallelamente, i militari stanno attendendo i risultati degli esami tossicologici della conducente per escludere l’eventuale assunzione di sostanze.