Incidente via Prenestina, gravi due bambini di 8 e 3 anni

Incidente via Prenestina, gravi due bambini di 8 e 3 anni. Un frontale terribile e quattro i feriti. Questo l’esito di un incidente stradale a Roma est: tra i feriti una mamma ed i suoi due bambini di 3 e 8 anni. Il sinistro fra via Avola e via Pratolungo Casilino, zona Prato Fiorito – Vecchia Ponte di Nona.

Ferito anche un uomo, trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale ed i vigili del fuoco con la squadra 6A Nomentano.

Liberati dai rispettivi abitacoli mamma e figli piccoli sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in codice rosso per dinamica al policlinico Umberto I. Stesso triage anche per il conducente della seconda auto.

Per permettere l’intervento dei soccorritori e permettere ai caschi bianchi di eseguire i rilievi scientifici il tratto di Prenestina dove è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico con inevitabili disagi alla circolazione stradale.