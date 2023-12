Incidenti, 23 morti sulle strade nel primo weekend di dicembre

(Adnkronos) – Nel primo fine settimana di dicembre sono state 23 le vittime di incidenti stradali, 13 automobilisti, 4 motociclisti, 1 ciclista e un conducente di furgone. E’ quanto emerge dal report dell’osservatorio Asaps. Numeri pesanti e addirittura in aumento: la settimana precedente, infatti, le vittime erano state 13, dieci in meno del fine settimana di riferimento. Quindici gli incidenti mortali sulle strade extraurbane, uno in autostrada, mentre in 8 casi la causa è stata la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi.

Fra le 23 vittime 5 avevano meno di 35 anni, il più anziano 88 anni, il più giovane appena 19. Sono state 5 le vittime nel Lazio, 3 in Abruzzo e Sicilia, 2 in Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, 1 in Toscana, Calabria, Puglia, Sardegna.