Incidenti, Davide muore in scooter a 24 anni: due 13enni investite a Velletri

Ancora gravi incidenti sulle strade di Roma e provincia. Nell’ultimo fine settimana sono due le persone morte e tre i feriti. Davide Marinali 24 anni ha perso la vita nella notte tra il 6 e il 7 dicembre al Flaminio mentre era alla guida del suo scooter. Poche ore dopo sull’autostrada A1 tra Ferentino ed Anagni nello scontro con un furgone è morto un uomo di 48 anni mentre la figlia è stata elitrasportata d’urgenza in ospedale a Roma. Infine sempre ieri 7 dicembre, ma in serata, due ragazzine di 13 anni sono state investite da un’auto a Velletri. Un bilancio impressionante che fa salire a circa 200 i morti sulle strade del Lazio.

Incidenti, Davide muore in scooter a 24 anni

Uno schianto contro lo spartitraffico a poche decine di metri dallo stadio Flaminio. Così è morto Davide Marinali 24enne figlio del capogruppo dem nel Municipio XV. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte in piazzale Ankara, all’altezza di viale Maresciallo Pilsudski. Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter Honda SH 150 per cause in corso d’accertamento, finendo contro lo spartitraffico che divide le carreggiate.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato invano di rianimare il giovane. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Al momento sembrerebbe che nell’incidente non siano coinvolti altri veicoli. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Scontro sull’A1: morto 49enne, gravissima la figlia

Poche ore dopo sull’autostrada A1 un uomo è morto e la figlia è rimasta gravemente ferita nello scontro con un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 tra i caselli di Ferentino ed Anagni. Padre e figlia, napoletani, stavano viaggiando in direzione Roma quando per cause in corso d’accertamento c’è stato lo scontro. L’uomo di 48 anni è deceduto, mentre la figlia 20enne è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma dove si trova in prognosi riservata.

Due 13enni investite a Velletri

L’ultimo dramma ieri sera a Velletri vicino alla stazione ferroviaria dove sono state investite due 13enni. Secondo una prima ricostruzione le due ragazzine stavano attraversando la strada, sulle strisce, quando sono state colpite da un’auto guidata da una 60enne che si è fermata a prestare soccorso.

Una delle due giovanissime ha riportato ferite più gravi, è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso all’ospedale di Ariccia, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altra ragazzina è stata trasportata all’ospedale di Velletri per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Velletri e da una prima ricostruzione sembra che la donna alla guida dell’auto non abbia visto le due ragazzine attraversare la strada.