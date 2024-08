Incidenti stradali, aumento dei casi nell’ultimo weekend di agosto

Nel quarto weekend di agosto, dal 23 al 25, si è registrato un tragico aumento delle vittime della strada in Italia, con 36 decessi, un numero significativamente più alto rispetto ai 18 del fine settimana precedente. Secondo l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps), il bilancio delle vittime include due bambine di 7 e 8 anni come le più giovani e una donna di 84 anni come la più anziana, coinvolte in incidenti distinti.

Tra le vittime, 16 erano motociclisti, 12 automobilisti, 4 pedoni, 1 ciclista, 2 ragazzi in monopattino e 1 conducente di trattore. La maggior parte degli incidenti fatali è stata causata dalla fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di altri veicoli, con 13 di questi incidenti registrati. Inoltre, 9 degli incidenti mortali sono avvenuti su strade statali e provinciali. Di queste 36 vittime, 13 avevano meno di 35 anni.

Geograficamente, l’Emilia-Romagna ha avuto il numero più alto di decessi, con 6 vittime, seguita da Veneto e Campania, entrambi con 5 vittime. Trentino-Alto Adige, Puglia e Sicilia hanno registrato 3 vittime ciascuna, mentre Lombardia, Lazio e Calabria hanno avuto 2 vittime per regione. Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Abruzzo e Sardegna hanno visto un decesso ciascuna.

