Incidenti sul lavoro, operaio muore in provincia di Latina: schiacciato tra due bobine

Un operaio è morto oggi schiacciato tra le bobine della cartiera dove lavorava a Sermoneta in provincia di Latina.

A dare la tragica notizia il segretario generale dell’Ugl Francesco Paolo Capone che scrive: “L’Ugl esprime profondo cordoglio alla famiglia del nostro iscritto Renato Mercuri, morto sul lavoro questa mattina presso la società Ideal Cart a Sermoneta, schiacciato tra due bobine“.