(Adnkronos) – Un operaio di 30 anni è stato travolto da una lastra di pietra in una azienda nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro, a Udine. E’ successo oggi pomeriggio.

Il ragazzo, portato in codice giallo in ospedale con una frattura all’arto inferiore e politraumi con un trauma da schiacciamento, non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.