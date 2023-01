Incontro Amcc-Anci su riequilibrio degli enti, ruolo Corte dei conti e responsabilità erariale

(Adnkronos) – Le problematiche del riequilibrio degli enti, il ruolo della Corte dei conti per il Pnrr e le questioni relative alla responsabilità erariale sono stati i temi al centro dell’incontro tra l’Associazione Magistrati Corte dei conti e l’Associazione nazionale dei comuni italiani che si è tenuto presso la sede dell’Anci, e ha visto per la prima volta sedersi attorno allo stesso tavolo il segretario generale Veronica Nicotra, il vice segretario generale Stefania Dota e il dirigente Finanza locale Andrea Ferri e per i magistrati contabili il presidente dell’Associazione Paola Briguori, il vice presidente Adelisa Corsetti e il segretario generale Maria Luisa Romano.

Si è trattato, comunica una nota, di un primo momento di confronto di un percorso comune per avviare una interlocuzione stabile ed efficace per favorire la buona amministrazione nell’interesse del Paese. “Esprimo grande soddisfazione per questo incontro, il primo del genere tra l’Associazione che rappresenta i magistrati contabili e l’Anci. La Corte è dalla parte delle amministrazioni pubbliche ed in particolare dei Comuni, enti strategici per la vita del Paese, soprattutto in questo periodo storico di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Auspichiamo che assieme al Governo si instauri un dialogo di fattiva collaborazione per operare sempre più in un quadro di norme che permettano agli amministratori, soprattutto a quelli locali, di guidare e gestire la cosa pubblica con più serenità e speditezza”, afferma Paola Briguori, presidente dell’Associazione magistrati Corte dei conti.

“Bene la collaborazione su vari temi con l’Associazione magistrati Corte dei conti. Anci è disponibile a dare un contributo tecnico concreto per agevolare posizioni e soluzioni per migliorare l’azione istituzionale ed amministrativa dei Comuni, in una fase positiva di ripresa degli investimenti pubblici”, risponde Veronica Nicotra, segretario generale Anci.