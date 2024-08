“Incontro con Macron? Se riusciamo volentieri”

“Con il presidente Emmanuel Macron siamo in contatto, lui oggi come penso sappiate non è a Parigi, quindi dipende se, fra quando lui ritorna e io riparto, riusciamo a incastrarci.”

“Se riusciamo volentieri, i nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari”: la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dellla visita a Casa Italia, ha risposto a una domanda dell’ANSA su un possibile incontro con il presidente francese durante la sua visita in Francia per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Aggiornamento ore 9.21

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intanto incontrato a Parigi il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach. Al centro del colloquio uno scambio di vedute sull’andamento dei Giochi e sullo stato di preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo rende noto Palazzo Chigi. Nel corso del faccia a faccia, affrontato anche il caso dell’atleta Imane Khelif e il tema delle regole per garantire equità nelle gare. Meloni e il numero uno del CIO Bach hanno concordato che Governo e Comitato Olimpico Internazionale rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro.

Aggiornamento ore 12.43

Le istituzioni italiane, a partire da Mattarella, hanno intanto affrontato il tema della Strage di Bologna e in particolar modo a prendere la parola è stato anche La Russa.

“Tramandare i valori di libertà e democrazia è un impegno imprescindibile e allo stesso tempo è di fondamentale importanza – come già più volte ho avuto modo di ribadire – proseguire l’opera di desecretazione degli atti delle commissioni parlamentari d’inchiesta, per fare luce su ogni ombra del nostro passato e rendere giustizia a tutte le vittime del terrorismo”.