Incontro Meloni-Salvini: prove generali di governo all’insegna della “Collaborazione e dell’unità d’intenti”

Al via i primi inequivocabili segnali di accordi volti alla formazione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio ha infatti avuto luogo l’annunciato incontro fra la leader di Fdi (e del centrodestra) Giorgia Meloni, con il segretario leghista Matteo Salvini.

Incontro Meloni-Salvini: “Ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta”

Un incontro, come riferito da fonti interne ‘interessante e disteso’, poi ‘testimoniato’ da un apposito comunicato stilato congiuntamente da Fdi e Lega, in cui si legge che “Il colloquio, primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta“.

Incontro Meloni-Salvini: “Individuate priorità e urgenze all’ordine del giorno, alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo”

Ed ancora, si legge a proposito di quest’incontro dove, contrariamente da come anticipato da qualcuno, non era presente nessun rappresentante di Forza Italia, “Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo“.

