Incontro telefonico tra Charles Michel e Volodymyr Zelensky

Arriva da Telegram la notizia che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un contatto telefonico con il presidente del Consiglio dell’Unione europea, Charles Michael.

Il messaggio del presidente era finalizzato alle congratulazioni per il nuovo ruolo a capo del governo e poi sono state trattate altre tematiche alla vigilia della riunione del Consiglio europeo. “Mentre era a Oslo (traduzione con Google Traduttore, ndr) ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro polacco, Donald Tusk. Mi sono congratulato con il mio amico per la sua nomina a capo del governo e per l’inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali.”

“Alla vigilia della riunione del Consiglio europeo – si legge nel messaggio – si è discusso delle sue future decisioni che contribuiranno all’unità dell’intera comunità europea. o sentito parole di sincero sostegno. Siamo ancora più forti quando siamo insieme: Ucraina e Polonia. Sono convinto che con il nuovo governo polacco accelereremo la risoluzione di tutte le questioni relative alle nostre relazioni su una base reciprocamente vantaggiosa. Abbiamo concordato un programma per ulteriori contatti. Ho invitato Donald Tusk a visitare l’Ucraina non appena possibile.”