Incredibile: 19 poliziotti indagati a Pratola Peligna (Aq), il LI.SI.PO. e PNFD :“Fino a sentenza definitiva l’imputato è innocente!”

Ancora una triste notizia che riguarda la Polizia Di Stato. 19 poliziotti della Polizia Stradale indagati dalla Procura della Repubblica di Sulmona (AQ) per falso e peculato. Il Gip del Tribunale di Sulmona per dieci degli indagati ha fissato l’interrogatorio di garanzia. Per la maggior parte degli indagati, l’accusa è quella di aver abbandonato il posto di servizio per intrattenersi, a soli fini personali, in talune attività commerciali.

Pratola Peligna (Aq), le accuse: alcuni agenti passavano il turno di notte in auto a dormire, ed altri usavano l’auto di servizio per fini privati

Nello specifico, come riportato da alcuni organi di stampa, parrebbe inoltre, che alcuni agenti, senza giustificato motivo, presumibilmente, si sarebbero appartati in zone impedite al traffico per dormire all’interno dell’autovettura durante il turno di notte. Ed ancora, cosa assai grave, taluni indagati sarebbero accusati di peculato per aver utilizzato per fini privati l’auto di servizio.

Pratola Peligna (Aq), il LI.SI.PO. ed il PNFD: “Solidarietà alla Polizia di Stato, attanagliata da delicate problematiche, come l’interminabile strage causata dai continui suicidi”

Dal canto suo il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) e Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD), attraverso i loro segretari generali naz.li (Antonio de Lieto e Franco Picardi), nell’augurarsi che i 19 indagati siano del tutto estranei ai fatti contestati, esprimono solidarietà alla Polizia di Stato attanagliata da delicate problematiche, vedasi anche l’interminabile strage causata dai continui suicidi contro i quali ad oggi non è stata ancora individuata la giusta strategia di contrasto per porre fine al fenomeno suicidario.

Pratola Peligna (Aq), De Lieto e Picardi: “Noi schierati, sempre e comunque, con le forze di Polizia, duri baluardi a tutela dei più deboli e degli onesti”

Dunque, sia il LI.SI.PO. che il PNFD, “Invitano i cittadini ad avere fiducia nella Polizia di Stato e nei suoi uomini e donne che, ogni giorno, compiono in silenzio il loro dovere. LI.SI.PO. e PNFD sono schierati, sempre e comunque, con la Polizia di Stato e con le forze di Polizia, duri baluardi contro ogni forma di criminalità, a tutela dei più deboli e degli onesti”. Infine, concludendo la nota congiunta, i due segretari generali tendono a rimarcare che “fin quando non vi è sentenza definitiva l’imputato è sempre innocente!”

