Incremento del 25% nel valore dell’export per le PMI Italiane su Amazon

Nel 2023, il valore delle vendite all’estero delle oltre 21.000 piccole e medie imprese italiane che utilizzano Amazon ha superato i 1,2 miliardi di euro, segnando un incremento del 25% rispetto ai 950 milioni di euro dell’anno precedente. Inoltre, le vendite di prodotti tramite la piattaforma online hanno raggiunto i 150 milioni di articoli, equivalenti a circa 300 vendite al minuto, con un aumento di oltre il 10% rispetto al 2022. I principali mercati esteri per queste PMI includono Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria, mentre Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Veneto sono le regioni italiane con il maggior valore di export e numero di PMI attive su Amazon.

Tra le regioni italiane, la Lombardia si conferma come la leader per valore di export, con circa 300 milioni di euro nel 2023. La Campania segue con oltre 150 milioni di euro, mentre la Toscana ha registrato più di 135 milioni di euro in vendite all’estero. Il Lazio e il Veneto completano la top 5, con rispettivamente oltre 90 milioni e più di 80 milioni di euro di vendite. Questi dati dimostrano l’importante ruolo di queste regioni nella promozione del Made in Italy attraverso la piattaforma di e-commerce. Le PMI in Lombardia e Campania sono particolarmente attive su Amazon, con oltre 3.000 e 1.700 imprese rispettivamente, contribuendo significativamente alle vendite estere.

Amazon ha avuto un impatto notevole sul tessuto imprenditoriale italiano, con oltre 60.000 nuovi posti di lavoro creati dalle PMI che vendono attraverso la piattaforma. La percentuale di PMI che esportano attraverso Amazon è aumentata dal 50% nel 2022 al 65% nel 2023. Oltre il 45% delle PMI italiane su Amazon ha venduto i propri prodotti al di fuori dell’Europa, confermando il ruolo cruciale del canale digitale nell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Categorie come casa, bellezza, cura della persona, elettronica e cucina sono tra le più vendute all’estero, dimostrando la varietà e la qualità dei prodotti italiani che raggiungono i mercati globali.

Diverse PMI italiane hanno condiviso le loro esperienze positive con Amazon. Chiara Tumiotto di “Perle d’Arte” ha evidenziato come la presenza su Amazon, iniziata nel 2019, abbia permesso di raddoppiare le vendite, con una clientela internazionale predominante. Francesco Cunsolo di “Cuore Lavico” ha descritto come l’ingresso su Amazon nel 2013 abbia trasformato la sua attività, portando il 90% del fatturato dalle vendite online. Questi esempi dimostrano come Amazon possa fungere da catalizzatore per l’espansione internazionale delle PMI, supportando la crescita e la visibilità delle imprese italiane nel mercato globale.

