India, a Nuova Delhi smog da record: è 50 volte sopra limite, scuole chiuse – Video

(Adnkronos) –

Smog da record a Nuova Delhi in India. Le immagini delle città mostrano le case completamente avvolte da una nube, con il livello di inquinamento atmosferico ritenuto pericoloso per la salute delle persone. Il particolato fine nell’aria ha superato di 50 volte quello considerato sicuro dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Per questo motivo le autorità hanno annunciato la chiusura di tutte le scuole primarie si legge sulla Bbc. Le lezioni saranno sospese fino a nuovo ordine.

Secondo IQAir, un gruppo di monitoraggio dell’indice di qualità dell’aria (AQI) con sede in Svizzera, giovedì a Delhi c’erano in media 254 particelle di particolato fine – o PM 2,5 – per metro cubo d’aria. L’Oms ne considera sicuri non più di 15 in un periodo di 24 ore. Questo perché le particelle fini possono penetrare nei polmoni e colpire gli organi. Possono causare malattie cardiovascolari e respiratorie, mentre le ricerche dimostrano che possono anche ritardare lo sviluppo nei bambini piccoli.

I livelli di particolato più grande – PM 10 – hanno raggiunto una media di 495, più di 10 volte la quantità giornaliera considerata sicura dall’Oms. Secondo i media locali, i residenti di Delhi hanno segnalato irritazioni agli occhi e problemi respiratori.