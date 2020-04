Indovinello hotel di Tom su Facebook, quanti 7? La soluzione

“In un nuovo hotel di 100 camere, Tom è stato assunto per dipingere i numeri da 1 a 100 sulle porte. Quante volte Tom dovrà dipingere il numero 7?”. Da alcuni giorni è questo l’indovinello che impazza su Facebook. Sarà capitato a più di una persona di vedere sulla bacheca di un proprio contatto questo messaggio. Magari qualcuno ha anche provato a rispondere, ma senza successo.

In questi giorni di isolamento sono proliferati indovinelli e rompicapo sui social network, utili a impegnare qualche minuto della giornata ormai resa vuota dall’impossibilità di uscire. Per questo rebus del genere hanno preso sempre più piede. Non tutti però sono facili da risolvere, per questo abbiamo deciso di aiutarvi.

Indovinello dell’hotel di Tom, soluzione

Prima di fornire la soluzione l’invito è quello di ragionare attentamente sull’indovinello, che di per sé non è complicato, ma può trarre in inganno. Prima di leggere direttamente la soluzione provate a ragionare su tutti i numeri che contengano il numero 7 da 1 a 100. La risposta più immediate sarebbe 10, o al amassimo 11 per chi conta anche il 77, ma la verità è un’altra e molto scontata.

Ancora niente? Allora ecco la soluzione: la risposta è 20. Il motivo? Ecco i numeri da prendere in considerazione: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 71, 72, 73 ecc. fino a 79, 87 e 97. Ecco qui che i conti tornano.