Indulgenza plenaria di Papa Francesco, come seguirla in diretta alle 18: siti, radio e Facebook

Indulgenza plenaria di Papa Francesco, come seguirla in diretta alle 18: siti,...

Venerdì 27 marzo, giorno di Quaresima, Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi e concederà l’indulgenza plenaria ai fedeli durante una preghiera che avverrà alle 18 in una Basilica San Pietro deserta. Un giorno speciale per i cattolici, perché l’indulgenza plenaria è un evento raro che Papa Bergoglio ha deciso di proporre in questo momento così delicato.

L’indulgenza plenaria (QUI la spiegazione), infatti, è capace di purificare l’anima anche dall’impronta negativa. Per capire a fondo l’importanza di tale evento è necessario ricordare che tale indulgenza è stata concessa l’ultima volta proprio quando Francesco è stato nominato Papa, e prima ancora nell’anno del Giubileo.

Dove vedere la messa e ascoltare l’indulgenza

La messa di Papa Francesco e la relativa indulgenza plenaria verranno proclamate alle 18 e ovviamente le restrizioni in atto non permettono di assistervi dal vivo, per questo piazza San Pietro sarà deserta e solo la voce di Bergoglio riecheggerà per dare manforte ai fedeli che potranno seguire l’evento da casa.

Per seguire la messa Urbi et Orbi e l’indulgenza plenaria in programma venerdì 27 marzo alle 18 sarà necessario seguire uno dei canali di Vatican Media, l’organo di informazione che trasmetterà l’attesissimo evento. Eì possibile quindi sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Vaticana, sulla pagina Facebook Vatican News, sul sito www.vaticannews.va e sul canale Youtube dell’emittente.