Infortuni, Durigon: “Già lunedì risposte su sicurezza anche in collaborazione con Inail”

(Adnkronos) – “Già lunedì porteremo a casa risposte per la sicurezza del lavoro e vediamo di portare a casa dei risultati anche in collaborazione con ciò che l’Inail ha predisposto insieme al ministro Calderone”. A dirlo oggi il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo telefonicamente al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al ‘Decalogo per la prevenzione partecipata Confsal su salute e sicurezza sul lavoro’.

“Il lavoro da fare – sottolinea – è molto e ringrazio il segretario Margiotta che si è sempre dimostrato preparato, attento e soprattutto disponibile al dialogo”.