Infortuni Dzeko e Diawara, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Roma, che paradossalmente ringrazia la sosta per le nazionali per recuperare qualche infortunato. Perché se il campionato ripartisse nel prossimo weekend Fonseca faticherebbe a trovare 11 titolari da schierare contro la Sampdoria.

Ai lungodegenti Perotti e Under nelle ultime settimane si sono aggiunti Pellegrini, Mkhitaryan e Zappacosta (rottura del crociato). Un ruolino poco invidiabile che rende Trigoria terreno fertile per infortuni di ogni genere. La situazione si è ulteriormente aggravata ieri nella gara contro il Cagliari, durante la quale sono usciti per infortunio Diawara e Dzeko.

Dzeko e Diawara, i tempi di recupero

Il centrocampista è stato costretto al cambio in barella per un grave infortunio, che si sarebbe poi rivelata una lesione del menisco. Dzeko ha invece preso una brutta botta durante uno scontro areo rimanendo comunque in campo per tutta la gara.

Aggiornamento 10:00

All’attaccante bosniaco, dopo gli accertamenti del caso, è stata diagnosticata la rottura dello zigomo. Entrambi i giocatori saranno operati oggi a Villa Stuart. Dzeko è arrivato pochi minuti fa alla clinica romana per sottoporsi all’intervento. Sia per lui che per Diawara i tempi di recupero sono stimati intorno ad un mese.