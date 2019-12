Infortuni Kluivert e Pastore, parla Fonseca: “Vi dico come stanno. Dzeko e Under giocano”

La Roma si gioca il passaggio del turno in Europa League contro il Wolfsberger, ma Fonseca in questo caso fa qualche calcolo. Perché la scalata in campionato è fondamentale e gli infortuni inducono a fare scelte ponderate. In questo senso l’allenatore giallorosso non si è nascosto annunciando un massiccio turnover in Europa League.

In conferenza stampa ha presentato la prossima sfida in Europa, analizzando i primi sei mesi da allenatore giallorosso: “I bilanci si fanno alla fine della stagione. Per ora sono soddisfatto di questi primi sei mesi, la squadra è migliorata molto rispetto all’inizio ed è in un buon momento”.

“Dzeko gioca, Kolarov no”

L’allenatore portoghese analizza poi la situazione dei singoli, dal turnover ai giocatori che rimarranno a riposo: “Turnover? Onestamente sì, possiamo cambiare 4-5 giocatori. Per noi è una partita decisiva, ma ho fiducia in tutti i giocatori. Dzeko giocherà, Paulo Lopez e Kolarov no. Cristante? Non vogliamo cambiare niente in questo ruolo. Cristante sta meglio, penso che a gennaio sarà pronto per ritornare”.

Sugli infortuni e le poche presenze di Florenzi: “Sono opzioni, ma non voglio parlare più di questa situazione. Quando penso che avremo bisogno di Florenzi giocherà. Questo vale per tutti non solo per Florenzi. Kluivert sta ritornando, contro la Spal sarà pronto. Pastore sta facendo lavoro specifico, tra due settimane sarà pronto. Under? Gioca”, ha concluso Fonseca.