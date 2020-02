Infortunio Acerbi, il difensore della Lazio non si allena: quando torna?

Vederlo fuori fa impressione, perché è uno non si ferma. Eppure Francesco Acerbi ha dovuto alzare bandiera bianca, anche se ha provato fino all’ultimo a farcela. Durante il riscaldamento della gara con il Genoa il difensore della Lazio si è però fermato.

Al suo posto ha giocato Vavro, Acerbi ha dovuto arrendersi nonostante l’insistenza. Il difensore biancoceleste, infatti, aveva accusato dei problemi anche in settimana, tanto che non aveva preso parte alla rifinitura della gara con la squadra rossoblù. Ha provato a stringere i denti al Ferraris, si è dovuto poi arrendere al dolore.

Acerbi non si allena

Acerbi dopo aver saltato la partita con il Genoa non ha preso parte all’allenamento odierno di scarico. Sintomo di quanto il problema accusato gli abbia impedito di allenarsi. Al momento dalla società biancoceleste non sono arrivate comunicazioni in merito.

Il problema di Acerbi potrebbe quindi metterlo fuori gioco per la prossima partita interna contro il Bologna in programma sabato alle 15. Vista la nota voglia del difensore di non mancare mai questo potrebbe accelerare i tempi di recupero, che rimangono ancora da chiarire in attesa di un responso da parte della Lazio.