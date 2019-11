Infortunio Bastoni, il comunicato dell’Inter

Ha dovuto lasciare il ritorno dell’Under 21 a causa di un problema fisico. Alessandro Bastoni ha subito un infortunio e ora sarà costretto a rimanere ai box per riprendersi del tutto prima di tornare in campo.

Trauma distorsivo per Bastoni

Il giovane difensore dell’Inter tornerà ora a Milano per iniziare le cure e proprio la società nerazzurra ha diramato un comunicato in cui rende note le condizioni del giocatore: “Alessandro Bastoni, a causa di un trauma contusivo al piede sinistro nella gara di sabato contro il Verona, è rientrato a Milano dal ritiro della nazionale Under 21. Per il giocatore in programma un lavoro personalizzato per questa settimana”, conclude la nota.