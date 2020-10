Infortunio Bonucci: il comunicato della Juventus e i possibili tempi di recupero

Pirlo fa la conta e spera, perché col Barcellona rischia di giocare quasi senza difensori. L’ultimo della lista ad alzare bandiera bianca è stato Leonardo Bonucci. Il veterano bianconero è uscito ieri anzitempo nella partita pareggiata col Verona, ha messo in apprensione tutto l’ambiente bianconero.

La Juventus deve infatti fare già a meno di De Ligt e Chiellini. Entrambi lavorano per il recupero, ma il rientro non è così vicino. Per questo il forfait di Bonucci rappresenterebbe quasi una catastrofe per Pirlo, che già studia la formazione da schierare martedì contro il Barcellona.

Il comunicato della Juventus sull’infortunio di Bonucci ha trasmesso una buona notizia. Il difensore non ha riportato lesioni muscolari. E già questo dovrebbe escludere stop prolungati. Resta da capire però se riuscirà a scendere in campo contro il Barcellona. E in questo senso la storia si fa più complicata.

“Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”, scrive la Juve in una nota. Il comunicato lascia pensare che i tempi di recupero per Bonucci non saranno così lunghi e che potrebbe farcela già per il prossimo impegno in campionato.