Infortunio Borini: comunicato del Verona e tempi di recupero. Brutte notizie per il Fantacalcio

Brutte notizie per il Verona: nei minuti finali della gara con l’Udinese, infatti, si è fermato Fabio Borini, nuovo acquisto che si è inserito subito alla grande nei meccanismi di Juric. L’attaccante si è però infortunato e dovrà stare fermo per alcune settimane.

A comunicare l’infortunio di Borini è stato il Verona stesso tramite un comunicato ufficiale: “Dopo le visite strumentali cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore, Hellas Verona FC comunica che – nei minuti finali del match di domenica a Udine – Fabio Borini ha riportato una lieve lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, del retto femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”.

Brutte notizie anche per chi ha Borini al fantacalcio. Una lesione di primo grado potrebbe infatti tenerlo fuori una decina di giorni, saltando sicuramente la sfida con il Cagliari, in attesa degli sviluppi. Un infortunio che proprio non ci voleva per l’attaccante che a Verona aveva trovato la voglia e la forza di tornare il buonissimo giocatore che si è fatto ammirare in Italia e all’estero.