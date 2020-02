Infortunio Calhanoglu: il motivo per cui non è stato convocato contro il Torino

Infortunio Calhanoglu: il motivo per cui non è stato convocato contro il...

La brutta notizie è arrivata insieme alla lista: Calhanoglu escluso dai convocati per la partita con il Torino. Una doccia gelata per i tifosi del Milan e per i possessori del turco al fantacalcio. Il fantasista stava infatti ingranando mettendo in sequenza buone prestazioni e bonus.

Contro il Torino il numero 10 non ci sarà: Calhanoglu si è infatti infortunato e non prenderà parte alla partita di stasera contro la squadra di Longo. Il Milan non ha ancora reso note le condizioni del turco, è al momento difficile quindi capire quale possa essere l’entità del problema fisico. Una cosa è certa: Calhanoglu sarà assente nella gara con il Torino.