Infortunio Castrovilli, rischia un lunghissimo stop: “Tornerò a danzare in campo”

Rischia un lunghissimo stop Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina ha riportato un infortunio durante la gara col Venezia. Già da subito le immagini aveva ripreso il dolore del giovane calciatore, alimentando la paura che potesse essere qualcosa di grave. I timori sono stati, purtroppo, confermati dal comunicato del club viola.

Nella nota emessa dalla Fiorentina si legge: “Lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro -, si legge nella nota diffusa dal club – tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni”.

Un infortunio molto serio che rischia di tenerlo lontano dal campo per alcuni mesi, anche se l’esatta entità dei tempi di recupero verrà fornita dopo l’intervento. Castrovilli ha subito affrontato la notizia con coraggio, come si evince dal messaggio pubblicato sui social: “Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che da sabato sera mi stanno riempiendo di messaggi e di affetto, che si aggiungono a quelli della mia famiglia e del mio staff”.

Ha scritto ancora il centrocampista: “Ringrazio la Fiorentina, i miei compagni e tutti i tifosi viola per il sostegno: tutto questo affetto mi dà una carica incredibile per tornare il prima possibile in campo. Il calcio è la vita: non vedo l’ora di tornare a danzare sul quel prato verde! Un abbraccio a tutti e grazie davvero di cuore”.