Infortunio Correa, buone notizie: con il Lecce potrebbe esserci

La botta ha fatto scattare l’allarme. Ghiaccio sulla caviglia e tanta preoccupazione per il Tucu Correa, l’uomo del tabù San Siro sfatato. L’argentino si è fermato nell’allenamento di ieri, il suo infortunio ha fatto scattare tutti in piedi, perché è uno dei più in forma in casa Lazio.

È da escludere un suo impiego nella gara di domani con il Celtic in Europa League, ma gli esami strumentali hanno scongiurato una lesione. La botta rimediata da Correa ha generato solo una forte contusione: per questo il Tucu potrebbe essere già a disposizione contro il Lecce. Per la gioia di Inzaghi.