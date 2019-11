Infortunio Correa, l’argentino si blocca in allenamento: problema al polpaccio

Il match winner di San Siro si è fatto male: è di notizia di pochi minuti fa, infatti, dell’infortunio di Correa. L’argentino si è fermato in allenamento per un problema al polpaccio. Ghiaccio e preoccupazione per la Lazio, che dovrà quindi farà necessariamente a meno dell’argentino per la sfida contro il Celtic in Europa League.

Ancora da accertare l’entità dell’infortunio per Correa, che arriva nel momento migliore dell’argentino, autore del gol che ha risolto la partita contro il Milan. Giovedì in Europa quindi la Lazio è in emergenza attacco, con Caicedo e Immobile usciti malconci dalla sfida con il Milan.