Infortunio Correa: l’argentino si ferma e spaventa la Lazio. I possibili tempi di recupero

Ieri è stato sostituito a inizio secondo tempo, ma dietro l’uscita di Correa non c’era solo la volontà di cambiare tatticamente, ma soprattutto un problema fisico che ha fermato l’argentino. El Tucu infatti si è fermato nella gara contro il Genoa, stravinta dai biancocelesti per 4-0, a causa di un problema all’adduttore della coscia sinistra.

Correa, quando rientra

Un infortunio che ha costretto Correa a rimanere fermo anche oggi. Mentre il resto della squadra si è allenata, infatti, il fantasista non ha preso parte alla seduta mattutina. Uno stop che verrà valutato nelle prossime ore con l’ausilio di esami specifici che valuteranno con esattezza l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.

Si può però ipotizzare un Correa non impegnato nelle prossime due gare della Lazio in Europa League contro il Sain Etienne e in campionato contro il Bologna. Sembra invece probabile rivedere il Tucu in campo dopo la sosta, prevista per il 19 ottobre contro l’Atalanta.