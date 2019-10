Infortunio Cristante, il centrocampista vuole evitare di operarsi: le ultime

Non vuole operarsi Bryan Cristante, o almeno vuole provare ad evitarlo. Il centrocampista della Roma volato due giorni fa in Finlandia per avere un consulto con un luminare del settore ha riportato una lesione al tendine dell’adduttore destro nel corso della gara con la Sampdoria.

Cristante, 10 giorni per decidere

Il centrocampista giallorosso vuole aspettare qualche giorno, circa 10, per capire se potrà fare a meno dell’operazione, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Fino a quel momento il centrocampista della Roma, e della Nazionale, sarà sottoposto ad una terapia conservativa al temine della quale, dopo aver effettuato una risonanza, verrà deciso il protocollo da seguire. Il centrocampista è tornato in Italia non appena terminata la visita, si curerà a Roma con la speranza che la terapia dia i suoi frutti e scongiuri l’intervento.

Al ragazzo non dispiacerebbe evitare l’operazione, che ha tempi più lunghi della terapia conservativa e non inferiori ai tre mesi e mezzo, ma sa in ogni caso che difficilmente rientrerà prima dell’anno nuovo. La sua speranza è che cinque mesi gli bastino per aiutare la Roma e convincere il c.t. azzurro Mancini a convocarlo per un Europeo al quale Bryan tiene tantissimo”, conclude la Gazzetta.