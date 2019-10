Infortunio D’Ambrosio, tempi di recupero e comunicato dell’Inter: “Frattura della falange”

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, l’Inter ha reso note le condizioni di Danilo D’Ambrosio, infortunato durante la gara dell’Italia con la Grecia: “Esami radiografici per Danilo D’Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di D’Ambrosio saranno valutate la prossima settimana”. I tempi di recupero per infortuni di questo tipo sono stimati ai 20 giorni, ma solo gli accertamenti che l’esterno effettuerà nelle prossime ore delineeranno con esattezza lo stop dello stesso D’Ambrosio.