Infortunio De Ligt, non convocato per la Champions: la lista completa della Juve

Infortunio De Ligt, non convocato per la Champions: la lista completa della...

“Non parte per Mosca Matthijs de Ligt, che ha riportato nel corso del Derby di sabato sera, una leggera distorsione alla caviglia sinistra“. Con questo comunicato la Juventus ha reso noto l’infortunio al difensore olandese che non è stato convocato per la gara di Champions contro la Lokomotiv Mosca.

Di seguito i convocati di Sarri per la gara di domani: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.