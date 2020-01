Infortunio Demiral, è rottura del crociato: il comunicato della Juve

Tra poco sarà ufficializzato quello che si temeva: la rottura del crociato per Demiral. Il difensore della Juventus si è infortunato ieri nel corso della partita con la Roma. Una gara maledetta in questo senso, visto che negli stessi 90 minuti anche Zaniolo è stato costretto ad abbandonare il campo, sempre per lo stesso motivo.

Anche il centrocampista giallorosso ha infatti riportato la rottura del crociato, come per Demiral. Il difensore turco era entrato poco fa al J_Medical che hanno accertato la rottura del crociato come riporta il comunicato del club bianconero.

Il comunicato della Juve

Aggiornamento 12:34

Di seguito il comunicato della Juventus sull’infortunio di Demiral: “Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro.

Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”, conclude la nota.