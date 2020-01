Infortunio Donnarumma, contrattura per il portiere del Milan: i tempi di recupero

Infortunio per Gigi Donnarumma. Il portiere del Milan non ha preso alla seduta odierna di allenamento a causa di una contrattata che lo mette quindi a rischio per il prossimo impegno di campionato contro il Genoa in programma domenica 19 gennaio alle ore 18.

A rendere noto l’infortunio del portiere rossonero è lo stesso Milan attraverso un comunicato ufficiale: “Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni”.

Donnarumma, i tempi di recupero

L’infortunio di Donnarumma potrebbe metterlo fuori gioco per un paio di settimane, ma le tempistiche precise verranno rese noto solo nelle prossime ore, quando il portiere verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti che evidenzieranno con precisione il problema e i tempi di recupero necessari a tornare al top della forma.